“Se Sophie non fosse mia amica mi prenderei il bel Basciano”, Jessica di nuovo all’attacco – VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Jessica Selassiè continua a “stuzzicare” Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. Nonostante le chiare prese di posizione di Sophie Codegoni e l’ira funesta della sorella Lulù (che non ci è di certo andata leggera), il rapporto assomiglia sempre di più ad un “triangolo”. Jessica al GF Vip: “Se Sophie non fosse una mia amica mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 gennaio 2022)Selassiè continua a “stuzzicare” Alessandroal Grande Fratello Vip. Nonostante le chiare prese di posizione diCodegoni e l’ira funesta della sorella Lulù (che non ci è di certo andata leggera), il rapporto assomiglia sempre di più ad un “triangolo”.al GF Vip: “Senonuna miami... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

adoroiltrashh : Care amiche stasera non potrò guardare la puntata ma confido in voi per far arrivare a Sophie e soleil l’ #solphie… - pazz3sca : RT @catiuz92: Sophie 'Non voglio fare la puntata di stasera' Soleil 'Io mi metto in freeze. Che giorno è oggi? Lunedì? Fino a venerdì' Lor… - Eli780251181 : Manila imbarazzante Cmq, non si tratta di nn parlarci ma di stare h24 con lei. Capisco perfettamente soleil, vedi u… - MissChilll : RT @BettinEleonora: capite che lo hanno capito letteralmente tutti??? è talmente palese e loro continuano a negare, sono due casi umani (se… - Michela71765064 : RT @99_fairy_: Lulù lascia litigare Jess con Sophie che questa volta ha ragione e sta dicendo una sacrosanta verità e cioè che nessuno ha m… -