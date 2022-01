Se Alessia Marcuzzi avesse gestito gli scivoloni di Katia Ricciarelli al GF Vip | un video diventa virale

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nelle ultime ore ètosu Twitter unin cuirimproverava (in maniera perfetta) Lidia Vella per aver bullizzato per una intera settimana Federica Lepanto al Grande Fratello. Sepotuto gestire glidial GF Vip Lidia senti, hai usato spesso dei toni molto forti,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nelle ultime ore è diventato virale su Twitter un video in cuirimproverava (in maniera perfetta) Lidia Vella per aver bullizzato per una intera settimana Federica Lepanto al Grande Fratello . Seavesse potuto gestire gli ...Ancora una volta al timone della trasmissione è stata riconfermata Ilary Blasi , che ha ormai sostituito la collegada qualche anno. Quest'anno la conduttrice non sarà però ...Italia, anni Sessanta. Per garantire un futuro migliore alla sua famiglia, Maria, una giovane donna calabrese, decide di accettare un matrimonio per procura e trasferirsi in Veneto. È questa la trama ...Mediaset avrebbe scelto i nuovi opinionisti dell'Isola dei Famosi. Ilary Blasi ancora una volta sarà al timone del reality show.