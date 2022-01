Scuole aperte, classi vuote: l’ottimismo del Ministro stride con il caos nelle famiglie (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una delle scelte politiche più difficili compiute da Mario Draghi nel corso delle ultime settimane è stata la decisione di riaprire le Scuole, nonostante la velocissima diffusione della variante Omicron. Una scelta che si è fondata, essenzialmente, su ragionamenti molto validi; non ha senso chiudere le Scuole sapendo che i ragazzi vanno comunque in giro, e bisogna in tutti i modi ridurre il ricorso alla Dad, una forma di istruzione – parole del Premier – che accentua le diseguaglianze sociale. Dopo una sola settimana dalla ripresa, nonostante il Ministro Patrizio Bianchi non perda occasione di manifestare pubblicamente la propria soddisfazione per come stanno procedendo le cose, la scuola è nel caos: un caos normativo e organizzativo, che viene scaricato interamente sulle famiglie. Le ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una delle scelte politiche più difficili compiute da Mario Draghi nel corso delle ultime settimane è stata la decisione di riaprire le, nonostante la velocissima diffusione della variante Omicron. Una scelta che si è fondata, essenzialmente, su ragionamenti molto validi; non ha senso chiudere lesapendo che i ragazzi vanno comunque in giro, e bisogna in tutti i modi ridurre il ricorso alla Dad, una forma di istruzione – parole del Premier – che accentua le diseguaglianze sociale. Dopo una sola settimana dalla ripresa, nonostante ilPatrizio Bianchi non perda occasione di manifestare pubblicamente la propria soddisfazione per come stanno procedendo le cose, la scuola è nel: unnormativo e organizzativo, che viene scaricato interamente sulle. Le ...

Advertising

matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - ItaliaViva : Teniamo aperte le scuole per combattere l'emergenza educativa. Chiudere le scuole e tenere aperto tutto il resto è… - ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - EmanuelaZep : @Cartabellotta Già scuole aperte ...sembra una barzelletta ...per non parlare di tutti gli antigenici delle farmaci… - anto_galli4 : RT @Poiana46: Se dopo due anni di pandemia la sola misura preventiva adottata per le scuole, sono le finestre aperte delle aule per consent… -