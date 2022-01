Scuola, sottosegretario Costa a Sky: “Va garantita la presenza. Sono per tenere in classe tutti i vaccinati” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Credo che l’obiettivo della Scuola in presenza sia fondamentale, rappresenta anche un segnale per il Paese. Chiudere le scuole significa rimboccare un percorso che può riportare alla chiusura del Paese, e come Governo vogliamo andare esattamente nella situazione contraria”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a Buongiorno su SkyTg24. Per questo, sottolinea ancora, bisogna “garantire la Scuola in presenza, ed anche sotto questo aspetto credo che dobbiamo cercare di semplificare le regole e le norme di accesso”. Secondo il sottosegretario bisogna considerare che, nella fascia 12-19, “l’80% dei ragazzi è vaccinato”. E questo “non può non fare la differenza”. Quindi, conclude: “Sono per tenere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Credo che l’obiettivo dellainsia fondamentale, rappresenta anche un segnale per il Paese. Chiudere le scuole significa rimboccare un percorso che può riportare alla chiusura del Paese, e come Governo vogliamo andare esattamente nella situazione contraria”. Così ilalla Salute Andrea, intervenendo a Buongiorno su SkyTg24. Per questo, sottolinea ancora, bisogna “garantire lain, ed anche sotto questo aspetto credo che dobbiamo cercare di semplificare le regole e le norme di accesso”. Secondo ilbisogna considerare che, nella fascia 12-19, “l’80% dei ragazzi è vaccinato”. E questo “non può non fare la differenza”. Quindi, conclude: “perin ...

