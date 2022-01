Scuola – Pro Vita & Famiglia: Assurda Dad per non vaccinati (Di martedì 18 gennaio 2022) Scuola. Pro Vita & Famiglia: «Assurda Dad per non vaccinati. Costa vuole classi differenziali con discriminazioni e ingiustizie?» «E’ assolutamente irricevibile l’idea paventata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di una Didattica a Distanza per chi non si vuole vaccinare. I nostri figli hanno sofferto abbastanza le conseguenze delle chiusure, con ripercussioni pesantissime sulla loro salute e sulla loro educazione. Una proposta del genere significa aumentare in modo sconsiderato le discriminazioni e le ingiustizie», è il commento di Maria Rachele Ruiu (nella foto), membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia. «Migliaia di giovani dalle scuole medie in su – prosegue Ruiu – sarebbero condannati a conseguenze ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 gennaio 2022). Pro: «Dad per non. Costa vuole classi differenziali con discriminazioni e ingiustizie?» «E’ assolutamente irricevibile l’idea paventata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di una Didattica a Distanza per chi non si vuole vaccinare. I nostri figli hanno sofferto abbastanza le conseguenze delle chiusure, con ripercussioni pesantissime sulla loro salute e sulla loro educazione. Una proposta del genere significa aumentare in modo sconsiderato le discriminazioni e le ingiustizie», è il commento di Maria Rachele Ruiu (nella foto), membro del direttivo di Pro. «Migliaia di giovani dalle scuole medie in su – prosegue Ruiu – sarebbero condannati a conseguenze ...

