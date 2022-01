Scuola, preside Nomentano (Roma): “Sospesi due occupanti, non sono martiri” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Stiamo procedendo con i provvedimenti disciplinari di chi ha occupato la Scuola. sono stati individuati dalla polizia solo due ragazzi: uno per la succursale ed un altro per la centrale, entrambi maggiorenni. Hanno ricevuto una sanzione simbolica, un giorno di sospensione con obbligo di frequenza, che contestano, insieme agli altri compagni del collettivo in loro difesa, poiché non sarebbero gli unici ad avere occupato. Ma io a farli passare per martiri dopo i danni subiti, non ci sto”. Così all’Adnkronos Giulia Orsini, dirigente scolastica del liceo scientifico statale Nomentano, a Roma, commenta la protesta di questa notte degli studenti contro l’Usr Lazio e la disposizione dell’Ufficio scolastico a punire gli autori delle occupazioni. Orsini aggiunge: “mi dispiace punirne solo due, ma non intendo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Stiamo procedendo con i provvedimenti disciplinari di chi ha occupato lastati individuati dalla polizia solo due ragazzi: uno per la succursale ed un altro per la centrale, entrambi maggiorenni. Hanno ricevuto una sanzione simbolica, un giorno di sospensione con obbligo di frequenza, che contestano, insieme agli altri compagni del collettivo in loro difesa, poiché non sarebbero gli unici ad avere occupato. Ma io a farli passare perdopo i danni subiti, non ci sto”. Così all’Adnkronos Giulia Orsini, dirigente scolastica del liceo scientifico statale, a, commenta la protesta di questa notte degli studenti contro l’Usr Lazio e la disposizione dell’Ufficio scolastico a punire gli autori delle occupazioni. Orsini aggiunge: “mi dispiace punirne solo due, ma non intendo ...

Advertising

BentivogliMarco : Insisto: la scuola di mia figlia è aperta dal 7 gennaio e funziona regolarmente. (dopo aver sostituito la Preside… - SimoneAlliva : Intanto la preside della #scuola Giulio Cesare di Roma, Paola Senesi: 'Non abbiamo ricevuto Ffp2 e non abbiamo ris… - lucafaccio : @paolansuini Troppi insegnanti assenti a scuola: la preside chiama i genitori per fare supplenza - lucafaccio : @Palazzo_Chigi Troppi insegnanti assenti a scuola: la preside chiama i genitori per fare supplenza - lucafaccio : Troppi insegnanti assenti a scuola: la preside chiama i genitori per fare supplenza -