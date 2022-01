Scuola: preside Ic Morvillo Roma, 'abbiamo chiesto chiusura plesso via Siculiana, Asl ha detto no' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - L'Istituto comprensivo Francesca Morvillo, a Roma, zona Casilina, è allo stremo. La dirigente scolastica Valeria Sentili ha chiesto oggi all'Asl Roma 2 la chiusura del plesso di via Siculiana per l'esorbitante crescita dei contagi. Ma ha ricevuto un diniego perché "è una situazione comune a tutte. Mi è stato risposto che quest'anno le scuole invece di chiudere per ordinanza, stanno chiudendo di classe in classe". "Noi siamo sfiniti. Ce la stiamo mettendo tutta, ma io ho trascorso sia sabato che domenica 12 ore davanti al computer con i miei collaboratori. Noi per i nostri studenti facciamo tutto, ma questo è davvero troppo". Questa la situazione all'Istituto comprensivo Romano: "ho 69 classi, 14 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gen. (Adnkronos) - L'Istituto comprensivo Francesca, a, zona Casilina, è allo stremo. La dirigente scolastica Valeria Sentili haoggi all'Asl2 ladeldi viaper l'esorbitante crescita dei contagi. Ma ha ricevuto un diniego perché "è una situazione comune a tutte. Mi è stato risposto che quest'anno le scuole invece di chiudere per ordinanza, stanno chiudendo di classe in classe". "Noi siamo sfiniti. Ce la stiamo mettendo tutta, ma io ho trascorso sia sabato che domenica 12 ore davanti al computer con i miei collaboratori. Noi per i nostri studenti facciamo tutto, ma questo è davvero troppo". Questa la situazione all'Istituto comprensivono: "ho 69 classi, 14 ...

