Scuola, nuove regole in arrivo? Costa: «Stop alla Dad per i vaccinati dalle medie in su» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stop tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse in zona rossa e niente bollettino con l’elenco generico dei contagiati. In un’intervista rilasciata oggi a Il Giornale il sottosegretario alla Salute Andrea Costa lancia un vero e proprio progetto di riforma dell’emergenza: «I cittadini sono stanchi e stremati, ora è tempo di dare prospettive positive per chi ha fatto il proprio dovere da due anni». Per Costa adesso «l’obiettivo è quello di convivere con il virus. Dunque, per prima cosa, smettiamola di fare i tamponi agli asintomatici. Non è che tutti i giorni bisogna misurarsi la febbre per capire se si ha l’influenza. Il termometro si usa solo se non ci si sente bene». E «se vogliamo la convivenza con il virus dobbiamo poter circolare liberamente, con le dovute cautele, ovviamente, cioè l’uso delle mascherine che ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022)tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse in zona rossa e niente bollettino con l’elenco generico dei contagiati. In un’intervista rilasciata oggi a Il Giornale il sottosegretarioSalute Andrealancia un vero e proprio progetto di riforma dell’emergenza: «I cittadini sono stanchi e stremati, ora è tempo di dare prospettive positive per chi ha fatto il proprio dovere da due anni». Peradesso «l’obiettivo è quello di convivere con il virus. Dunque, per prima cosa, smettiamola di fare i tamponi agli asintomatici. Non è che tutti i giorni bisogna misurarsi la febbre per capire se si ha l’influenza. Il termometro si usa solo se non ci si sente bene». E «se vogliamo la convivenza con il virus dobbiamo poter circolare liberamente, con le dovute cautele, ovviamente, cioè l’uso delle mascherine che ...

