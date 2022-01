Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'referenti covid lavorano a limite insostenibile, no stop' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le procedure di sorveglianza sono molto pesanti. I referenti covid lavorano no-stop, sabato e domenica, al limite dell'insostenibile. Noi dirigenti cerchiamo di fare il possibile per non gravare su di loro. Ma il carico è comunque enorme e tutto questo lavoro viene retribuito con cento euro o poco più lordi a fine anno solo grazie al Fis, il fondo per il salario accessorio gestito dalle scuole". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli, commenta la gestione dei contagi nelle scuole del Lazio spiegando: "lo sviluppo è talmente veloce che di ora in ora è necessario riaggiornare le comunicazioni alle Asl perché il quadro cambia. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le procedure di sorveglianza sono molto pesanti. Ino-, sabato e domenica, aldell'. Noi dirigenti cerchiamo di fare il possibile per non gravare su di loro. Ma il carico è comunque enorme e tutto questo lavoro viene retribuito con cento euro o poco più lordi a fine anno solo grazie al Fis, il fondo per il salario accessorio gestito dalle scuole". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaleper il, Cristina, commenta la gestione dei contagi nelle scuole delspiegando: "lo sviluppo è talmente veloce che di ora in ora è necessario riaggiornare le comunicazioni alle Asl perché il quadro cambia. Poi ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'referenti covid lavorano a limite insostenibile, no stop'... - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'non condividiamo raid contro Usr'... - ParliamoDiNews : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), `non condividiamo raid contro Usr` – Libero Quotidiano #scuola #costarelli… - lapalisse6 : @GustavoMichele6 andiamo avanti con una media di 10-15 professori al giorno assenti (4-5 per scuola in media nel La… - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'apprendimenti con ddi da 10 gennaio limitatissimi, è ibrido'... -