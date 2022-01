Scuola, a Genova i genitori fanno i professori: l’ultima del Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – A Genova i genitori fanno lezione al posto dei professori: di tutte le esperienze fuori scala generate dal Covid, quest’ultima è una delle più inquietanti, come riportato da Tgcom24. E tanto per cambiare riguarda ancora la martoriata Scuola. A Genova i genitori fanno i professori A Genova sono i genitori a fare lezioni. Non ovunque, chiaramente, ma nell’Istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori, messo letteralmente in ginocchio dalla situazione attuale e privandolo di insegnanti. Il preside, Enrica Montobbio, ha cercato di risolvere il problema, cercando nelle graduatorie e lista Mad dei supplenti, senza successo. E allora, spalle al muro, ha pensato a un metodo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – Alezione al posto dei: di tutte le esperienze fuori scala generate dal, quest’ultima è una delle più inquietanti, come riportato da Tgcom24. E tanto per cambiare riguarda ancora la martoriata. Asono ia fare lezioni. Non ovunque, chiaramente, ma nell’Istituto comprensivo di Bogliasco, Pieve e Sori, messo letteralmente in ginocchio dalla situazione attuale e privandolo di insegnanti. Il preside, Enrica Montobbio, ha cercato di risolvere il problema, cercando nelle graduatorie e lista Mad dei supplenti, senza successo. E allora, spalle al muro, ha pensato a un metodo ...

IlPrimatoN : L'incredibile vicenda - Jack53152579 : 'La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale' Così Amn… - linosegna : RT @ubernograzie: Genova, ecco le navette fai da te casa-scuola per gli studenti senza il super Green pass. Tornano a crescere i tassisti a… - APizzamiglio : @Roberto_Fico Quanta attenzione per i grandi elettori, mentre a Genova in un liceo scuola chiusa da molti gg. per c… - 50GENNY : RT @ilsecoloxix: #Genova, ecco le navette fai da te casa-scuola per gli studenti senza il #superGreenpass. Tornano a crescere i tassisti ab… -