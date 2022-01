Scossa di terremoto di magnitudo 5.3 in Afghanistan: ci sono morti e feriti. Immagini e video (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una violenta Scossa di terremoto ha colpito l’Afghanistan nord-ovest. Le autorità ipotizzano un bilancio che si rivelerà drammatico e che al momento conta già diverse vittime e feriti. Al momento le autorità stanno operando, ma la zona colpita è ricca di villaggi rurali. Sui social circolano le Immagini degli effetti del terremoto e anche alcuni video del momento della Scossa. Scossa di terremoto in Afghanistan: vittime e feriti Sarebbero almeno 12 le vittime della Scossa di terremoto che in queste ore ha colpito l’area ovest dell’Afghanistan. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero morte schiacciate nel crollo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una violentadiha colpito l’nord-ovest. Le autorità ipotizzano un bilancio che si rivelerà drammatico e che al momento conta già diverse vittime e. Al momento le autorità stanno operando, ma la zona colpita è ricca di villaggi rurali. Sui social circolano ledegli effetti dele anche alcunidel momento delladiin: vittime eSarebbero almeno 12 le vittime delladiche in queste ore ha colpito l’area ovest dell’. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero morte schiacciate nel crollo ...

