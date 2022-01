Scomparsa da 10 anni nel Catanese, un arresto per omicidio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 60nne è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne Scomparsa di casa dal giugno del 2012 e il cui corpo non è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 60nne è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l'e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22ennedi casa dal giugno del 2012 e il cui corpo non è ...

