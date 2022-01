Scomparsa 10 anni fa, clamorosa svolta nel caso di Agata: “Incastrato dalle intercettazioni” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Acireale, giallo di Agata Scuto, la svolta nelle indagini. Sono passati 10 anni dalla Scomparsa della giovane di 22 anni. Correva il 4 giugno del 2012 quando di Agata si sono perse del tutto le tracce. Da un primo racconto fornito dalla madre della ragazza, emerse all’epoca che la 22enne si trovava da sola in casa. Poi la denuncia venne ritirata dalla stessa, in seguito alle dichiarazioni del compagno della donna che aveva riferito di aver visto Agata in compagnia di un fidanzato biondo, lasciando pensare che la giovane si fosse volontariamente allontanata da casa. Un caso che dopo 10 anni sarebbe giunto a una svolta. Attenzioni che nel tempo sono state rivolte proprio sulla figura dell’ex compagno della madre di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Acireale, giallo diScuto, lanelle indagini. Sono passati 10dalladella giovane di 22. Correva il 4 giugno del 2012 quando disi sono perse del tutto le tracce. Da un primo racconto fornito dalla madre della ragazza, emerse all’epoca che la 22enne si trovava da sola in casa. Poi la denuncia venne ritirata dalla stessa, in seguito alle dichiarazioni del compagno della donna che aveva riferito di aver vistoin compagnia di un fidanzato biondo, lasciando pensare che la giovane si fosse volontariamente allontanata da casa. Unche dopo 10sarebbe giunto a una. Attenzioni che nel tempo sono state rivolte proprio sulla figura dell’ex compagno della madre di ...

