Sci di fondo: De Fabiani e Pellegrino al Passo Lavazè fino al 26 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di sci di fondo Alfred Stauder ha scelto Misurina (BL) come sede per gli allenamenti delle squadre “A” e “Milano Cortina 2026”, che saranno impegnate fino a domenica 23 gennaio. Saranno invece ad allenarsi a Passo Lavazè in Trentino, fino a mercoledì 26 gennaio, i due atleti della squadra di Coppa del mondo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, accompagnati dai tecnici Francois Ronc Cella e Cristophe Savoye. Saranno impegnati nelle varie sessioni di training tra gli uomini Paolo Ventura, Davide Graz, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, mentre in campo femminile spazio ad Anna Comarella, Greta Laurent, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Lucia Scardoni e Martina Di Centa. Gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di sci diAlfred Stauder ha scelto Misurina (BL) come sede per gli allenamenti delle squadre “A” e “Milano Cortina 2026”, che saranno impegnatea domenica 23. Saranno invece ad allenarsi ain Trentino,a mercoledì 26, i due atleti della squadra di Coppa del mondo Federicoe Francesco De, accompagnati dai tecnici Francois Ronc Cella e Cristophe Savoye. Saranno impegnati nelle varie sessioni di training tra gli uomini Paolo Ventura, Davide Graz, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, mentre in campo femminile spazio ad Anna Comarella, Greta Laurent, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Lucia Scardoni e Martina Di Centa. Gli ...

Advertising

infofartsa : ???? ARRAMPICATA IN VALLE VIGEZZO ???? ?-------------------- ?In Val Vigezzo si può passare dall’arrampicata allo sci… - sportface2016 : Federico #Pellegrino e Francesco #DeFabiani saranno impegnati al Passo di Lavazè per prepararsi a #Beijing2022 - AcquaDolomia : #Sci di #Fondo - Complimenti a #DavideGraz per la sua #vittoria nella #CoppaItalia Gamma! Il nostro giovane atleta… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci Nordico e Biathlon - Programma e orare delle gare della settimana (19 - 23 gennaio) - FondoItalia : Sci Nordico e Biathlon - Programma e orare delle gare della settimana (19 - 23 gennaio) -