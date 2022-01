Sassuolo, per il dopo Boga c’è Mihaila: l’offerta neroverde (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il Sassuolo avrebbe avanzato un’offerta importante per Valentin Mihaila del Parma: i neroverdi lo studiano per il dopo Boga Il Sassuolo avrebbe messo gli occhi su Valentin Mihaila per sostituire Boga. Il rumeno del Parma conosce la Serie A e il suo minutaggio in crociato non lo soddisfa. I neroverdi sarebbero arrivati ad offrire 12 milioni al club ducale, che però lo valuta di più. Le parti potrebbe incontrarsi per parlare ed eventualmente chiudere alle giuste condizioni economiche. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ilavrebbe avanzato un’offerta importante per Valentindel Parma: i neroverdi lo studiano per ilIlavrebbe messo gli occhi su Valentinper sostituire. Il rumeno del Parma conosce la Serie A e il suo minutaggio in crociato non lo soddisfa. I neroverdi sarebbero arrivati ad offrire 12 milioni al club ducale, che però lo valuta di più. Le parti potrebbe incontrarsi per parlare ed eventualmente chiudere alle giuste condizioni economiche. A riferirlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

