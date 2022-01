Sardegna pronta per la zona gialla | ecco cosa cambierà In salita i dati sui ricoveri in terapia intensiva per Covid

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Laè oggi virtualmente in, ma per la conferma deioccorrerà attendere la rilevazione del martedì di Agenas sulla pressione dei pazienti positivi sui reparti e quindi la ...

Advertising

GuidoDeMartini : COVID: respinta al PRONTO SOCCORSO di Sassari perché sprovvista di un tampone molecolare, perde il bambino. Pronta… - GerardoMoro2 : @nhftjcf9rc @Agenzia_Ansa Non mi hai convinto. I medici 'pure vaccinati' non ti aiutano indistintamente e nel caso… - Efisio31251859 : RT @GuidoDeMartini: COVID: respinta al PRONTO SOCCORSO di Sassari perché sprovvista di un tampone molecolare, perde il bambino. Pronta denu… - xblunotte : Covid, inchiesta Bergamo: pronta la perizia di #Crisanti - QdiCuori2012 : RT @GuidoDeMartini: COVID: respinta al PRONTO SOCCORSO di Sassari perché sprovvista di un tampone molecolare, perde il bambino. Pronta denu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna pronta

Ansa

Attualmente si trovano in zona bianca con la, la Basilicata, il Molise, la Puglia e l'Umbria. Valle d'Aostaa passare in arancione La percentuale di posti nei reparti di area non ...È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ennio Vacca,ad avanzare la candidatura alla Regione.In arrivo gli arredi per la Locanda Lawrence, realizzata dall’amministrazione comunale vicino alla stazione ferroviaria dedicata proprio allo scrittore inglese che il 7 e l’8 gennaio 1921 pernottò con ...Tagscampionato LBAAl PalaSerradimigni va in scena la sfida della 14°giornata del campionato LBA La Dinamo Banco di Sardegna è pronta alla ...