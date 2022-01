Sanremosol: vip, Gran Galà e una villa per gli ospiti della perla della Riviera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parte il conto alla rovescia. Il Festival di Sanremo è alle porte, si parte il 1 febbraio (Amadeus ha annunciato il ritorno dei Maneskin, reduci da un successo mondiale dopo la vittoria dello scorso anno). Adesso, però, torna anche l'atteso appuntamento con Sanremosol, il format diretto da Giuseppe Grande dalla città dei fiori durante la settimana del Festival. Si annuncia un'edizione tutta nuova, spumeggiante, dai contenuti alla location. Confermata la partecipazione di Enzo Campagnoli a Sanremosol, e da anni ormai una presenza fissa come direttore di orchestra dei big del Festival (quest'anno dirigerà Michele Bravi e Dargen D'Amico). Sarà presente anche il Maestro internazionale Fio Zanotti, produttore, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra, che con SanremSol sta portando avanti un importante progetto musicale e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parte il conto alla rovescia. Il Festival di Sanremo è alle porte, si parte il 1 febbraio (Amadeus ha annunciato il ritorno dei Maneskin, reduci da un successo mondiale dopo la vittoria dello scorso anno). Adesso, però, torna anche l'atteso appuntamento con, il format diretto da Giuseppede dalla città dei fiori durante la settimana del Festival. Si annuncia un'edizione tutta nuova, spumeggiante, dai contenuti alla location. Confermata la partecipazione di Enzo Campagnoli a, e da anni ormai una presenza fissa come direttore di orchestra dei big del Festival (quest'anno dirigerà Michele Bravi e Dargen D'Amico). Sarà presente anche il Maestro internazionale Fio Zanotti, produttore, arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra, che con SanremSol sta portando avanti un importante progetto musicale e ...

Advertising

GianfrancoDIB : SANREMOSOL SCALDA I MOTORI: VIP, GRAN GALÀ E UNA VILLA PER GLI OSPITI - SassiLive : LAVORI IN CORSO PER SANREMOSOL 2022: VIP, GRAN GALÀ E UNA VILLA PER GLI OSPITI -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremosol vip Sanremosol: vip, Gran Galà e una villa per gli ospiti della perla della Riviera Liberoquotidiano.it