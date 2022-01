Sanremo | Aka 7even positivo al Covid | a rischio la partecipazione al Festival

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Akaal: l’artista che si esibirà sul palco diil prossimo febbraio è stato contagiato e potrebbe non partecipare alla competizione. Ecco come sta il cantante. AkaalAkarischia di non poter concorrere aldi2022: risultatoal, è uno dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RadioItalia : A due settimane dall'inizio di Sanremo, Aka 7even comunica al suo pubblico che a seguito di un tampone molecolare,… - fattoquotidiano : #Sanremo2022, ascoltate in anteprima le 25 canzoni in gara: Elisa e Moro regalano ballate d'autore, ma la sorpresa… - discoradioIT : RT @Agenzia_Ansa: 'Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene,… - Agenzia_Ansa : 'Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto… - larenait : Primo caso Covid al festival, che domani inizia le prove #Sanremo2022 @Aka7evenreal -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Aka

approfondimento2022, le nostre pagelle dopo i preascolti delle canzoni Nome d'arte di Luca Marzano,7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da ...... Scheda artista Tour&Concerti7even , Amadeus , Festival di2022 La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Per Aka7even si profila la quarantena e la lunga trafila dei tamponi per verificare la fine della sua positività, lasciapassare per la sua partecipazione alla manifestazione.Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2022: Aka7even positivo al covid traquillizza i fan sui social: 'Sto bene' ...