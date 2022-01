Sanremo 2022, positivo al Covid: salta il Festival? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sanremo 2022, il primo caso positivo al Covid fa tremare gli organizzatori. Può saltare il Festival: cosa può succedere ora per gli artisti. Il Festival della Canzone italiana si avvicina, conto alla rovescia per l’esordio degli artisti al teatro Ariston. Amadeus è già lì, tornerà a casa soltanto dopo la finale. Due settimane al giorno zero, ma il pericolo Covid è un’ombra che non abbandona mai l’organizzazione. Amadeus durante l’ultima edizione del Festival (Getty Images)Lo scorso anno ci fu il caso di Irama: un suo collaboratore era positivo e il cantante andò in quarantena per l’intera durata del Festival. Per ogni sua esibizione veniva mostrato il video registrato di una prova ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 gennaio 2022), il primo casoalfa tremare gli organizzatori. Puòre il: cosa può succedere ora per gli artisti. Ildella Canzone italiana si avvicina, conto alla rovescia per l’esordio degli artisti al teatro Ariston. Amadeus è già lì, tornerà a casa soltanto dopo la finale. Due settimane al giorno zero, ma il pericoloè un’ombra che non abbandona mai l’organizzazione. Amadeus durante l’ultima edizione del(Getty Images)Lo scorso anno ci fu il caso di Irama: un suo collaboratore erae il cantante andò in quarantena per l’intera durata del. Per ogni sua esibizione veniva mostrato il video registrato di una prova ...

