Sanremo 2022 | il Big in gara positivo al Covid a poco dall’inizio del Festival

(Di lunedì 17 gennaio 2022)è sempre più vicino. Manca ormai pochissimo all’inizio della 72esima edizione della kermesse musicale più importante e attesa dell’anno e in questi giorni si stanno scoprendo tutte le carte. Amadeus, conduttore e direttore artistico delper la terza volta consecutiva, ha svelato le co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Dopo i Big e i titoli delle canzoni in, le cinque donne, ognuna protagonista di una serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini (nota al pubblico per la serie tv Suburra) nella seconda, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social, venerdì Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction di Raiuno Blanca e per il gran finale di...

Advertising

RollingStoneita : #Amadeus l’ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - team_world : #Sanremo2022: ci saranno anche i #Maneskin sul palco del Festival di Sanremo 2022! - IlContiAndrea : #Sanremo2022, #Aka7even positivo: “Sto bene”. Il cantante in gara al Festival @FQMagazineit - Laufan845 : RT @Sanremo__2022: +++I MANESKIN SUPER OSPITI DI SANREMO 2022+++ - jalissetribu : RT @Jalisseofficial: Vogliamo farvi ascoltare il 25 brano proposto al Festival di Sanremo 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ha detto bene qualcuno sui social, commentando la notizia dell'ospitata della band al Festival di: con i Maneskin tornano all'Ariston i grandi ospiti internazionali. Com'è possibile che quello che era un atto dovuto da parte del conduttore - direttore artistico della kermesse - anche ...Diego Dalla Palma interviene a da Serena Bortone per commentare le figure femminili del Festival di. Il noto make up artist condivide, inoltre, delle idee sui possibili futuri look delle donne scelte da Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Leggi anche > Diego Dalla Palma a Oggi è un ...Diego Dalla Palma interviene a Oggi è un altro Giorno da Serena Bortone per commentare le figure femminili del Festival di Sanremo 2022. Il noto make up artist condivide, inoltre, delle ...Uno degli artisti in gara alla prossima edizione della kermesse ha il temuto virus: ecco le sue condizioni di salute.