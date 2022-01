Sanremo 2022 | Aka7even positivo | “Sto bene” Il cantante in gara al Festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 gennaio 2022)agita le acque deldi, comunicando di essereal Covid. “Ciao a tutti, – ha esordito l’ex protagonista 21enne di ‘Amici di Maria De Filippi‘ su Twitter – Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultatoal Covid-19. Fortunatamente sto, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto”. I fan sono in fibrillazione ma, calendario alla mano, non dovrebbe esserci alcun problema sulla presenza delsul palco del Teatro Ariston. Si naviga a vista sulle prove con l’orchestra in teatro che si terranno tra questa settimana e la prossima. In ogni casose ...