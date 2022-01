Sanità, emergenza in affanno. L'attacco ad Asur e Regione: 'Pronti all'addio 10 medici del 118, nessuna premialità Covid' (Di lunedì 17 gennaio 2022) URBINO - 'Il 118 è in prima linea da sempre e in questi 2 anni di pandemia non è stato da meno. Solo nella Regione Marche sono stati fatti quasi 200.000 interventi nel 2021. Tutti i pazienti sono ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 17 gennaio 2022) URBINO - 'Il 118 è in prima linea da sempre e in questi 2 anni di pandemia non è stato da meno. Solo nellaMarche sono stati fatti quasi 200.000 interventi nel 2021. Tutti i pazienti sono ...

Advertising

NicolaPorro : ?? I dati che emergono da questo studio sono preoccupanti... ?? - GPergolizzi : RT @AdolfoTasinato: @mariogiordano5 Quante vite potevano essere salvate anche con una semplice visita medica a domicilio ma tempestiva? Inv… - sarahross71 : RT @AdolfoTasinato: @Adnkronos Se con 5 milioni di non vaccinati la Sanità è in emergenza allora il problema non è il virus ma che siete un… - zappas10 : RT @AdolfoTasinato: @Adnkronos Se con 5 milioni di non vaccinati la Sanità è in emergenza allora il problema non è il virus ma che siete un… - mi_son_rotto : RT @AdolfoTasinato: @mariogiordano5 Quante vite potevano essere salvate anche con una semplice visita medica a domicilio ma tempestiva? Inv… -