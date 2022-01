Sampdoria | esonerato D' Aversa Al suo posto si avvicina il ritorno di Giampaolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, ESONERATO ROBERTO D'AVERSA DECISIVA LA SCONFITTA CONTRO IL TORINO Le news LIVE ??… - SkySport : Sampdoria, esonerato D’Aversa. Giampaolo vicino al ritorno #SkySport #Sampdoria #DAversa #Giampaolo - ParliamoDiNews : La Sampdoria ha esonerato D`Aversa, ma ancora non c`è l`accordo con Giampaolo - Il Fatto Quotidiano #sampdoria… - cicciojumped3 : RT @DiMarzio: #Sampdoria, esonerato #DAversa. Si cerca l'accordo con #Giampaolo - ossobuco20111 : La Sampdoria ha esonerato D'Aversa -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria esonerato

Agenzia ANSA

Salta un'altra panchina in . È quella della , che ha ufficializzato l'esonero di Roberto D'Aversa dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. 'Al tecnico e ai componenti del suo ...Mourinho © LaPresseIl pareggio con lae il doppio ko con Juve e Milan ha allontanato ... I Toffees ieri hannoRafa Benitez dopo la brutta sconfitta contro il Norwich e una classifica ...Roberto D'Aversa non allena più la Sampdoria. La società blucerchiata ha dichiarato, in una nota diffusa sul suo sito web, di "aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico ...La Sampdoria avrebbe raggiunto un accordo con Marco Giampaolo, già alla Samp dal 2016 al 2019, fino a giugno e starebbe lavorando a un biennale in caso di salvezza: si cerca l'ac ...