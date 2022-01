Saman: lo zio Hasnain in Italia il 20 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, arriverà in Italia giovedì 20 gennaio. È stata definita la procedura di estradizione con la Francia per il pachistano 34enne, accusato in concorso con altri ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo zio diAbbas, Danish, arriverà ingiovedì 20. È stata definita la procedura di estradizione con la Francia per il pachistano 34enne, accusato in concorso con altri ...

Advertising

infoitinterno : Caso Saman: lo zio sarà estradato il 20 gennaio - Marilenapas : RT @fanpage: Lo zio di #SamanAbbas Danish Hasnain sarà estradato in Italia entro 10 giorni, c'è l'ok di Parigi - Rodica17957578 : RT @fanpage: Lo zio di #SamanAbbas Danish Hasnain sarà estradato in Italia entro 10 giorni, c'è l'ok di Parigi - marzo7paolo : RT @fanpage: Lo zio di #SamanAbbas Danish Hasnain sarà estradato in Italia entro 10 giorni, c'è l'ok di Parigi - fanpage : Lo zio di #SamanAbbas Danish Hasnain sarà estradato in Italia entro 10 giorni, c'è l'ok di Parigi -