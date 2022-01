Salvini sul Quirinale | ' Verifica sulla candidatura di Berlusconi prima dell' inizio del voto'

(Di lunedì 17 gennaio 2022) In risposta alla domandadeadline per ladei voti a favoredi Silvioal, Matteoha risposto "che si cominci a votare settimana ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “È necessario intervenire subito, con uno scostamento di bilancio urgente, perché la stangata lega… - fattoquotidiano : ORA D'ARIA SUL COLLE Torna l’ex sherpa di Forza Italia, genero di Salvini @salvini_giacomo - Musso___ : Salvini si mette contro Berlusconi … ma è sicuro ? Quando la smetterà di fare le più atroci cazzate ? Al #3pc, prob… - polato_maurizio : Salvini già pronto a scaricare Berlusconi sul Quirinale: “Faremo proposta convincente, Silvio faccia i suoi conti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sul

Così il leader della Lega, Matteoparlando del votoQuirinale con i cronisti fuori dal Senato e ricordando di attendere che entro il 24 Silvio Berlusconi dica se ha i voti per candidarsi. ...'Se dovesse sussistere il no pregiudiziale della sinistra e del Movimento 5 Stelle sulla candidatura di Berlusconi la coalizione, connel ruolo di 'kingmaker' avrebbe comunque la possibilità ..."Prima che si cominci a votare la settimana prossima". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda sulla deadline per la verifica dei ...Il termine per la verifica dei voti della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale è fissato a "prima che si cominci a votare, la ...