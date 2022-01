Salvatore Caruso guadagna 31 000 euro grazie a Novak Djokovic | cos’è successo a Melbourne | montepremi e cifre

(Di lunedì 17 gennaio 2022)si è visto arricchire il proprio conto in bancaa…. Non che il serbo abbia fatto una donazione diretta sul conto corrente del siciliano, sia chiaro. Il motivo di questo “bonifico virtuale” è da imputare alla questione del visto del numero 1 al mondo: il balcanico è stato espulso dall’Australia e non ha potuto partecipare agli Australian Open, lasciando il suo posto in tabellone all’azzurro.è entrato da terzo lucky loser, sorteggiato in quell’ordine tra gli atleti che hanno perso la finale delle qualificazioni. Il 28enne, raggiungendo quel turno, si era già garantito 53.500 dollari australiani (circa 33.800), ma l’ingresso nel tabellone principale gli ha permesso di portare a casa 103.000 ...

... Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Andreas Seppi, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato più il lucky losersubentrato a Novak Djokovic), ...Niente da fare, invece, per Fabio Fognini e. Il 34enne di Arma di Taggia, 32 Atp, è stato battuto per 6 - 1 6 - 4 6 - 4, in poco più di un'ora e tre quarti, dall'olandese Tallon ...Salvatore Caruso si è visto arricchire il proprio conto in banca grazie a... Novak Djokovic. Non che il serbo abbia fatto una donazione diretta sul conto corrente del siciliano, sia chiaro. Il motivo ...“Nole” ha perso la battaglia per evitare di essere buttato fuori dall’Australia, dove a breve si disputerà il torneo di punta ...