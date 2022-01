(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiVincenzoè risultatoaleffettuato questa mattina al termine dell’isolamento cui si è sottoposto a seguito della positività riscontrata lo scorso lunedì 10 gennaio. Dopo aver coordinato l’attività amministrativa in remoto nel corso della settimana trascorsa, il primo cittadino riprenderà il lavoro in presenza a Palazzo di Città nella giornata di domani, martedì 18 gennaio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Salerno, il sindaco #Napoli negativo al tampone molecolare ** - AgenPolitica : SALERNO. IL SINDACO VINCENZO NAPOLI GUARITO DAL COVID: TAMPONE NEGATIVO - ViaEmilia771 : @GianpieroScanu @SBidimedia @Azione_it @Piu_Europa @SI_sinistra @europaverde_it @EleonoraEvi @NFratoianni… - ottopagine : Giovane mamma isolata e con Covid: il sindaco mette a disposizione taxi sociale #Salerno - P32Pp321 : @LegaSalvini Quindi l'intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze peggiori. Un plauso agli agenti, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sindaco

anteprima24.it

...di strano se non fosse che il prossimo 28 gennaio si svolgera' all'Ordine dei Medici diun ... A testimoniare l'operato del dottore salernitano, tra gli altri, ildi Pagani, Raffaele De ...L'Ordine dei medici dinon si sbottona: "È in essere un procedimento disciplinare ? fa ... Il paese è con lui Mezza città di Pagani gli deve la salute, a partire dalLello De Prisco, ...Sono risultato negativo al tampone molecolare effettuato questa mattina al termine dell’isolamento cui mi sono sottoposto a seguito della positività riscontrata lunedì scorso. Dopo una settimana di at ...Negli ultimi due anni ha prestato cure domiciliari ai malati di Covid. Ora l'Ordine dei Medici di Salerno ha aperto una procedura disciplinare nei suoi confronti: protagonista il dottor Gerardo Torre, ...