"Sai qual è il tuo problema?". Barù e Jessica Selassiè, la frase 'boom' e al GF Vip cala il vero gelo (Di lunedì 17 gennaio 2022) In tanti hanno notato alcuni atteggiamenti poco chiari tra Barù e Jessica Selassiè. Dall'inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini sono passati quattro mesi e Barù, nipote di Costantino della Gherardesca, è uno degli ultimi entrati nella casa ma ha subito conquistato con la sua simpatia, ironia, ma anche con il suo fascino. Tanti spettatori hanno notato che tra tutte le concorrenti, Barù rivolge attenzioni e sguardi particolari proprio a Jessica Selassiè. Tra i due non mancano le frecciatine, gli sguardi e i momenti che trascorrono insieme in cucina, complice la passione per il cibo e il buon vino, e tanti telespettatori sognano la nascita di un'altra coppia nella casa.

