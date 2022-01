Russia vs Usa, venti di guerra: cosa succede e perché ci riguarda molto da vicino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 16 gen – Mentre in Italia l’attenzione dei media e di tutta l’opinione pubblica è monopolizzata dal Covid, una vera tempesta geopolitica sta per abbattersi sull’Europa. Non si tratta di profezie alla Nostradamus ma di una semplice osservazione degli eventi in corso. Con l’arrivo dei Democratici alla Casa Bianca l’aggressività americana nei confronti della Russia è andata in costante crescendo. Dai toni diplomatici sempre più pesanti, all’aumento delle provocazioni militari ucraine in Donbass fino ai (falliti) tentativi di ‘rivoluzioni colorate’ in BieloRussia e Kazakhistan. Una vera e propria seconda guerra Fredda. Di fronte ad un livello di tensione così alto per evitare il rischio di un conflitto aperto dalle conseguenze devastanti i vertici delle due superpotenze hanno avviato una fitta agenda di confronti ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 16 gen – Mentre in Italia l’attenzione dei media e di tutta l’opinione pubblica è monopolizzata dal Covid, una vera tempesta geopolitica sta per abbattersi sull’Europa. Non si tratta di profezie alla Nostradamus ma di una semplice osservazione degli ein corso. Con l’arrivo dei Democratici alla Casa Bianca l’aggressività americana nei confronti dellaè andata in costante crescendo. Dai toni diplomatici sempre più pesanti, all’aumento delle provocazioni militari ucraine in Donbass fino ai (falliti) tentativi di ‘rivoluzioni colorate’ in Bieloe Kazakhistan. Una vera e propria secondaFredda. Di fronte ad un livello di tensione così alto per evitare il rischio di un conflitto aperto dalle conseguenze devastanti i vertici delle due superpotenze hanno avviato una fitta agenda di confronti ai ...

