Rugby: Zebre Parma, è Bergamaschi il nuovo tecnico (Di lunedì 17 gennaio 2022) È l’argentino Emiliano Bergamaschi il nuovo tecnico delle Zebre Parma dopo l’esonero di Michael Bradley, sollevato dall’incarico due settimane fa. Il tecnico faceva già parte dello staff bianconero con il ruolo di allenatore della mischia e ora guiderà la squadra fino a fine stagione. Classe ’76, come giocatore Bergamaschi ha vestito le maglie di Bristol, Saracens e Rouen, con un cap conquistato con l’Argentina nel 2001. Come allenatore, invece, ha iniziato come assistente proprio dei Pumas, per poi passare all’Olimpia Lions, ha allenato l’anno scorso i Cobras Brasil XV e, dalla scorsa estate, come detto, era assistant coach delle Zebre. Il tecnico italo-argentino sarà affiancato dall’allenatore dei trequarti Fabio Roselli e ricoprirà ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) È l’argentino Emilianoildelledopo l’esonero di Michael Bradley, sollevato dall’incarico due settimane fa. Ilfaceva già parte dello staff bianconero con il ruolo di allenatore della mischia e ora guiderà la squadra fino a fine stagione. Classe ’76, come giocatoreha vestito le maglie di Bristol, Saracens e Rouen, con un cap conquistato con l’Argentina nel 2001. Come allenatore, invece, ha iniziato come assistente proprio dei Pumas, per poi passare all’Olimpia Lions, ha allenato l’anno scorso i Cobras Brasil XV e, dalla scorsa estate, come detto, era assistant coach delle. Ilitalo-argentino sarà affiancato dall’allenatore dei trequarti Fabio Roselli e ricoprirà ...

Advertising

ZebreRugby : ?? @ebergamaschi76 nominato capo allenatore delle Zebre #Rugby?? Il tecnico italo-argentino lavorerà al fianco del c… - ZebreRugby : RT @ZebreRugby: ????Nuovo Acquisto Benvenuto @MatamuaFox ???? L'ex n° 8 del club di @BunningsNPC @TasmanMako ?? è pronto all'esordio in #URC &… - GiankarlinoP : RT @ZebreRugby: Giornata di festa quest’oggi per la #ZebreFamily ?????? Buon compleanno anche alla #ZebreLegend Leonardo #Sarto ???? ? 55 pre… - Andreaacquista : RT @ZebreRugby: Giornata di festa quest’oggi per la #ZebreFamily ?????? Buon compleanno anche alla #ZebreLegend Leonardo #Sarto ???? ? 55 pre… - ZebreRugby : Giornata di festa quest’oggi per la #ZebreFamily ?????? Buon compleanno anche alla #ZebreLegend Leonardo #Sarto ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Zebre Rugby, Sei Nazioni: gli Azzurri convocati per l'esordio ... 1 cap) Braam STEYN (Benetton Rugby, 46 caps) Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, esordiente) Mediani di Mischia Callum BRALEY (Benetton Rugby, 12 caps) Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 ...

Il neozelandese Fox - Matamua rinforza il pack delle Zebre In vista della seconda metà di stagione che vedrà le Zebre Rugby competere nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup, il pack del XV del Nord Ovest si rinforza con l'arrivo di Taina Fox - Matamua. Nato ad Auckland il ...

Rugby: Zebre Parma, è Bergamaschi il nuovo tecnico OA Sport Rugby: Zebre Parma, è Bergamaschi il nuovo tecnico È l’argentino Emiliano Bergamaschi il nuovo tecnico delle Zebre Parma dopo l’esonero di Michael Bradley, sollevato dall’incarico due settimane fa. Il tecnico faceva già parte dello staff bianconero co ...

Rugby, Sei Nazioni: gli Azzurri convocati per l'esordio 33 i giocatori convocati dal ct dell'Italia per il raduno di Verona, in calendario dal 23 gennaio, in preparazione dei primi due match del Sei Nazioni 2022 contro Francia e Inghilterra in programma a ...

... 1 cap) Braam STEYN (Benetton, 46 caps) Manuel ZULIANI (Benetton, esordiente) Mediani di Mischia Callum BRALEY (Benetton, 12 caps) Alessandro FUSCO (Fiamme OroParma, 2 ...In vista della seconda metà di stagione che vedrà lecompetere nei due tornei internazionali UnitedChampionship ed EPCR Challenge Cup, il pack del XV del Nord Ovest si rinforza con l'arrivo di Taina Fox - Matamua. Nato ad Auckland il ...È l’argentino Emiliano Bergamaschi il nuovo tecnico delle Zebre Parma dopo l’esonero di Michael Bradley, sollevato dall’incarico due settimane fa. Il tecnico faceva già parte dello staff bianconero co ...33 i giocatori convocati dal ct dell'Italia per il raduno di Verona, in calendario dal 23 gennaio, in preparazione dei primi due match del Sei Nazioni 2022 contro Francia e Inghilterra in programma a ...