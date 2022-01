Rugby | Coppe europee | i risultati di Champions Cup e Challenge Cup

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Si sono disputati nel weekend i match della terza giornata delledie non sono mancate né le sorprese né le polemiche. InCup sugli scudi le formazioni irlandesi, con i successi di Munster, Ulster, ma soprattutto il Leinster, che umilia 89-7 un Montpellier che si presenta in campo con una squadra a dir poco sperimentale. Un turno che qualifica già alla seconda fase Racing 92, Ulster, La Rochelle, Harlequins, Leicester Tigers, Munster e Bristol. InCup, invece, oltre al primo successo per la Benetton Treviso, nella pool B scappa via Lione, che espugna Perpignan, mentre nella pool A successi per Newcastle e Tolone, e nella pool C vittorie per i London Irish e per Brive. Treviso in piena lotta a due punti da Gloucester e appaiata a Perpignan in terza ...