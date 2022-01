Roma, Oliveira si presenta subito con il gol: ecco la gerarchia dei rigoristi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su Sergio Oliveira ne parlavamo giusto qualche giorno fa, soprattutto sulla sua bravura sui piazzati che poteva minare l'appetibilità fantacalcistica di Jordan Veretout. Detto, fatto. Il portoghese è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su Sergione parlavamo giusto qualche giorno fa, soprattutto sulla sua bravura sui piazzati che poteva minare l'appetibilità fantacalcistica di Jordan Veretout. Detto, fatto. Il portoghese è ...

OfficialASRoma : ?? Sergio Oliveira dal primo minuto! ?? ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaCagliari ?? DAJE ROMA! - OfficialASRoma : Triplice fischio! Tre punti per noi con il primo gol di Sergio Oliveira in giallorosso. ?? Daje Roma ????… - OfficialASRoma : 10 minuti al 90', siamo avanti grazie al gol di Sergio Oliveira. Daje Roma ???? #RomaCagliari - Alexdenvers_ : RT @Jclub1897_: Sergio Oliveira abbiamo già adesso gioca sfidato 2 volte in Italia la Roma… - serieAnews_com : La Roma punta a regalare a Mourinho anche Kamara del Marsiglia: il giocatore, però, chiede 5 milioni ?? -