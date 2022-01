Roma | Mourinho contattato dall’Everton | la risposta dello Special One

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Everton avrebbedopo l’esonero di Rafa Benitez: ladell’allenatore L’Everton ha esonerato Rafa Benitez ed è ora alla ricerca di un nuovo allenatore. E secondo quanto riportato da Hitc.com, i Toffees avrebbero contatto nelle ultime ore Joséper sostituire lo spagnolo. Netto no, però, arrivato da parteOne che avrebbe rifiutato l’offerta per restare fedele al progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Compito che non appare facile, visto cheha firmato un triennale con la, ma che Moshiri sarebbe intenzionato a fare, Friedkin permettendo, promettendo al nuovo tecnico acquisti ...CALCIOMERCATO: "Servono più Oliveira, Maitland - Niles offre opzioni" PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO ETIOPIA Le probabili formazioni della diretta Burkina Faso Etiopia , match che ...'Everton vuole José Mourinho come successore dell'appena esonerato Rafa Benitez. Lo scrive il 'Guardian' ricordando che il proprietario del club, il businessman anglo-iraniano Farhad Moshiri è da semp ...Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, non ha giocato contro il Cagliari. Si è fermato durante il riscaldamento ed è stato costretto a rimanere in panchina.