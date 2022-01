Roma, l’Everton punta Mourinho per sostituire Benitez: arriva il no del portoghese (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo l’esonero di Benitez da parte dell’Everton, la dirigenza dei Toffees si sta guardando in giro in cerca di un nuovo tecnico, per provare a ribaltare le sorti in una Premier League complicatissima per la squadra di Liverpool. Secondo quanto scrive il Telegraph, ad inizio dicembre l’Everton si sarebbe fatto avanti con José Mourinho, tecnico della Roma. Non solo, addirittura tre sarebbero le offerte fatte pervenire all’allenatore portoghese, tutte però rifiutate nell’intenzione ferma di proseguire la sua avventura nella Capitale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo l’esonero dida parte del, la dirigenza dei Toffees si sta guardando in giro in cerca di un nuovo tecnico, per provare a ribaltare le sorti in una Premier League complicatissima per la squadra di Liverpool. Secondo quanto scrive il Telegraph, ad inizio dicembresi sarebbe fatto avanti con José, tecnico della. Non solo, addirittura tre sarebbero le offerte fatte pervenire all’allenatore, tutte però rifiutate nell’intenzione ferma di proseguire la sua avventura nella Capitale. SportFace.

