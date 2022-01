Roma, infortunio Pellegrini: salta Lecce ed Empoli. L'obiettivo è tornare dopo la sosta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lorenzo Pellegrini alza bandiera e salterà altre due partite, oltre a quella di ieri contro il Cagliari: il capitano della Roma si era fermato durante il riscaldamento all'Olimpico a pochi minuti dal ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lorenzoalza bandiera e salterà altre due partite, oltre a quella di ieri contro il Cagliari: il capitano dellasi era fermato durante il riscaldamento all'Olimpico a pochi minuti dal ...

