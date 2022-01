Roma | infortunio Pellegrini | ricaduta e rientro dopo la sosta

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Brutte notizie per lasi è infortunato al quadricipite, rientreràlaBrutte le notizie per lae per José Mourinho. Lorenzosi è sottoposto oggi agli esami per verificare l’entità dell’che lo ho fermato nei giorni scorsi ed è stato confermato il risentimento sulla stessa cicatrice del quadricipite che lo aveva costretto a un mese di stop a dicembre.salterà le prossime due partite, contro Lecce ed Empoli, e proverà a rientrare il 6 febbraiolaper le Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.