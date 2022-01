Roma | in fuga contromano inseguiti dai Carabinieri a Piazza Bologna | si schiantano contro il palazzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Hanno pensato bene di percorrere via Campania, in zona, contno a bordo di quella Jeep Renegade, risultata poi essere intestata a una società di noleggio. Quasi come se per loro fosse la ‘normalità’, fino a quando, però, idella stazione di Via Vittorio Veneto, di pattuglia, li hanno notati e hanno cercato di fermarli. Invano, almeno in un primo momento. Scene da film quelle vissute ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.da film aL’auto, infatti, alla vista deiha iniziato una folle corsa. Ha ingranato la marcia e da lì è partito un inseguimento, con la vettura che ha continuato a percorrere, sempre contno, prima Corso Italia, poi una parte di Via Nomentana. Leggi ...