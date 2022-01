Roland Garros aperto solo ai vaccinati. Il ministro: 'Non ci sono deroghe' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo francese ha introdotto il pass vaccinale. Dunque se Novak Djokovic continuerà a non vaccinarsi, potrebbe non giocare nemmeno il Roland Garros. Il serbo, a cui in Australia hanno revocato il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo francese ha introdotto il pass vaccinale. Dunque se Novak Djokovic continuerà a non vaccinarsi, potrebbe non giocare nemmeno il. Il serbo, a cui in Australia hanno revocato il ...

angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Gazzetta_it : Caso #Djokovic, dalla Francia: 'Niente Roland Garros ai non vaccinati' - ilriformista : Doccia fredda per #Djokovic, il numero uno passa dal sogno del ‘Grande Slam’ all’incubo della non partecipazione al… - MatteoDiLallo : RT @DarioBallini: Con l'obbligo vaccinale in Francia, Djoko zompa anche il Roland Garros SPIACE - cafaggi59 : Verso il suicidio sportivo. #djokovic -