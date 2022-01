Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto conducono Prima Festival (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ciro Priello, Paola Di Benedetto, Roberta Capua Il terzo Festival di Sanremo firmato da Amadeus non rinuncerà a un appuntamento diventato ormai parte integrannte del pacchetto sanremese in Rai. Anche quest’anno, infatti, la kermesse canora sarà accompagnata e preceduta dal PrimaFestival, breve spazio che anticipa la messa in onda dello show in diretta dall’Ariston. Ecco svelati i conduttori dell’appuntamento 2022 con l’antePrima Festivaliera. A presentare il PrimaFestival stavolta saranno Roberta Capua, il The Jackal Ciro Priello, concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale, e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022)DiIl terzodi Sanremo firmato da Amadeus non rinuncerà a un appuntamento diventato ormai parte integrannte del pacchetto sanremese in Rai. Anche quest’anno, infatti, la kermesse canora sarà accompagnata e preceduta dal, breve spazio che anticipa la messa in onda dello show in diretta dall’Ariston. Ecco svelati i conduttori dell’appuntamento 2022 con l’anteiera. A presentare ilstavolta saranno, il The Jackal, concorrente dell’ultima edizione di Tale e Quale, e ...

