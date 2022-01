Robbie Williams | la confessione sconcertante | “Un sicario voleva uccidermi | ne sono uscito così”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Un periodo infelice dopo lo scioglimento dei Take That e una rivelazione. A parlare è statoin un’intervista al Mirror. Il cantante britannico – che dal 1996 ha iniziato un tira e molla continuo con il suo ormai ex gruppo musicale – ha esordito: “diventato famoso quando avevo 17 anni, facendo una boy band quando avevo 16 anni, la boy band è decollata”. “Quando avevo 21 anni me neandato e poi ho avuto una carriera da solista, ho venduto 80 milioni di album – ha continuato -, detenevo il record per il maggior numero di biglietti venduti in un giorno per un tour e bla, bla, bla… L’estrema fama ed il successo si incontrano con ansia, depressione e malattie mentali“. Poi, lainaspettata: “no, hanno assoldato qualcuno ...

"Non l'avevo mai detto, ma volevano assoldare qualcuno per assassinarmi". A parlare è, che in un'intervista per il Mirror ha raccontato i primi anni della sua carriera solista e le conseguenze psicologiche del successo. Leggi anche 'Better Man', in arrivo il biopic su ...Il noto cantante racconta della sua carriera e di cosa è successo nel momento in cui ha raggiunto la fama.ha passato un periodo terribile dopo che, sciogliendosi dai Take That , ha raggiunto una notevole fama. Il cantante ha ammesso di essere perseguitato da un killer che voleva ucciderlo ...17 gen 2022 - La popstar ha rivelato questo retroscena in un'intervista al The Mirror: "Succede quando si diventa famosi".Robbie Williams ha passato un periodo terribile dopo che, sciogliendosi dai Take That, ha raggiunto una notevole fama. Il cantante ha ammesso di essere perseguitato da un killer che voleva ucciderlo d ...