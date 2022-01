"Rivelazioni scioccanti e sconvolgenti": arriva il libro di Harry (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella sua autobiografia il principe Harry non risparmierà nessuno, raccontando i segreti più intimi e scabrosi della vita a corte Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella sua autobiografia il principenon risparmierà nessuno, raccontando i segreti più intimi e scabrosi della vita a corte

Advertising

lrcasanova1 : RT @ilgiornale: Potrebbe essere tra i libri più scabrosi dell'anno: si tratta dell'autobiografia del principe #Harry, in arrivo entro la fi… - ilgiornale : Potrebbe essere tra i libri più scabrosi dell'anno: si tratta dell'autobiografia del principe #Harry, in arrivo ent… - ValBazz : @latwittipe Rivelazioni scioccanti. - VanityFairIt : «Harry non avrebbe ottenuto un anticipo di svariati milioni se non avesse promesso all'editore dettagli intimi e su… - niallerstolemee : @fraxhes spero non ci siano altre rivelazioni scioccanti -