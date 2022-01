Riva di Traiano: il Campionato Invernale ritrova i suoi padroni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Invernale Riva di Traiano, Tevere Remo Mon Ile in “Regata”, Soul Seeker in “Crociera” e Farhenheit nella “Coastal Race” dominano la giornata e il Campionato. Il 2022 inizia così come si era chiuso il 2021, con un irresistibile “Tevere Remo Mon Ile”, il First 40 di Gianrocco Catalano, che fa sue entrambe le regate disputate in IRC e in ORC (Regata) portando a quattro il numero dei suoi successi consecutivi in IRC e a tre quelli in ORC. Riparte l’Invernale Riva di Traiano: “Una giornata bellissima” “Una giornata bellissima e divertente – ha commentato il direttore del Comitato di Regata Fabio Barrasso – dove il vento, che non doveva esserci, si è presentato invece puntuale e ci ha regalato un NW che è arRivato anche fino a 10 nodi, ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 17 gennaio 2022)di, Tevere Remo Mon Ile in “Regata”, Soul Seeker in “Crociera” e Farhenheit nella “Coastal Race” dominano la giornata e il. Il 2022 inizia così come si era chiuso il 2021, con un irresistibile “Tevere Remo Mon Ile”, il First 40 di Gianrocco Catalano, che fa sue entrambe le regate disputate in IRC e in ORC (Regata) portando a quattro il numero deisuccessi consecutivi in IRC e a tre quelli in ORC. Riparte l’di: “Una giornata bellissima” “Una giornata bellissima e divertente – ha commentato il direttore del Comitato di Regata Fabio Barrasso – dove il vento, che non doveva esserci, si è presentato invece puntuale e ci ha regalato un NW che è arto anche fino a 10 nodi, ...

