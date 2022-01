Ritorno in classe, lo Spallanzani: “Ventilazione meccanica nelle aule è efficace. Il governo vari Piano Marshall per le scuole” (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'efficacia della Ventilazione meccanica per aiutare le scuole ad affrontare al meglio l'emergenza Covid ed evitare la chiusura. È quanto ha stabilito un incontro all'Inmi Spallanzani di Roma tra Francesco Vaia, direttore dell'Istituto, e Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità dell'Università Sapienza ed esperto di impianti di climatizzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'efficacia dellaper aiutare lead affrontare al meglio l'emergenza Covid ed evitare la chiusura. È quanto ha stabilito un incontro all'Inmidi Roma tra Francesco Vaia, direttore dell'Istituto, e Livio De Santoli, prorettore per la sostenibilità dell'Università Sapienza ed esperto di impianti di climatizzazione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno in classe, lo Spallanzani: “Ventilazione meccanica nelle aule è efficace. Il governo vari Piano Marshall pe… - ScuolaNoCovid : RT @kiki_la_bulla: @Antonio_Caramia @ProfPBianchi semplificazione per il ritorno in classe, temo che abbia deciso di seguire l'esempio fran… - kiki_la_bulla : @Antonio_Caramia @ProfPBianchi semplificazione per il ritorno in classe, temo che abbia deciso di seguire l'esempio… - SaverioGrimaldi : Cupa avvenenza, rumoristica di classe. Eccoli qua, il ritorno dei #Verdena - piccol1spari : ritorno in classe entra mia compagna va dall altra e le dice “mi e venuta l ansia sociale” non ho mai voluto morire cosi tanto -