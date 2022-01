Ritorno a scuola | Pro Vita & Famiglia | “Assurda Dad per non vaccinati Costa vuole classi differenziali con discriminazioni e ingiustizie?

(Di lunedì 17 gennaio 2022) "E’ assolutamente irricevibile l’idea paventata dal sottosegretario alla Salute, Andrea, di una Didattica a Distanza per chi non sivaccinare. I nostri figli hanno sofferto abbastanza le conseguenze delle chiusure, con ripercussioni pesantissime sulla loro salute e sulla loro educazione. Una proposta del genere significa aumentare in modo sconsiderato lee le". L'articolo .

...di una conferenza stampa la notizia del volantinaggio e di scritte no vax davanti a unaa ... la settimana scorsa siamo scesi a 85 mila casi, quindi abbiamo avuto un 15unalla normalità", ...... passando dall'euforia del pensiero di esserne usciti alla depressione per ilai grandi ... Sanità pubblica,, reti di welfare erano state lasciate al degrado per favorire i servizi privati,...Tutti in coda sul ponte Corleone. Si torna a scuola e gli effetti sono ben visibili anche da questo video girato oggi, lunedì 17 gennaio. Nel primo giorno del ritorno tra i banchi, la carreggiata prin ...Covid19 e rientro a scuola, sereni gli studenti del liceo linguistico "Ninni Cassarà" di Palermo. Lo conferma la preside Daniela Crimi.