Ritorno a scuola, in Francia non si fermano le proteste: nuovo sciopero convocato per il 20 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non accennano a placarsi le polemiche in Francia a proposito del rientro in classe: diversi sindacati della scuola hanno convocato un nuovo sciopero in Francia per il 20 gennaio. Lo riporta l'emittente Bfmtv, secondo cui i sindacati hanno fatto appello in una nota a "continuare la mobilitazione" dopo lo sciopero di giovedì scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non accennano a placarsi le polemiche ina proposito del rientro in classe: diversi sindacati dellahannouninper il 20. Lo riporta l'emittente Bfmtv, secondo cui i sindacati hanno fatto appello in una nota a "continuare la mobilitazione" dopo lodi giovedì scorso. L'articolo .

