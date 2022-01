Ristori e caro bollette. Le misure in Consiglio dei ministri il 20 gennaio. Il Governo promette nuovi aiuti per discoteche, impianti sportivi, realtà culturali e turismo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un provvedimento contro il caro bollette e un altro su Ristori a settori economici colpiti dalla pandemia saranno all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, giovedì 20 gennaio. Le misure contro il caro bollette, proposte dal Mite in una bozza presentata a Palazzo Chigi durante le feste, prevedono un contributo di solidarietà dalle società energetiche, tagli dell’Iva e degli oneri di sistema. I Ristori riguardano discoteche, impianti sportivi, realtà culturali e turismo. “Anche oggi la priorità per me è il caro energia. Sto parlando con Palazzo Chigi, con il ministero dello Sviluppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un provvedimento contro ile un altro sua settori economici colpiti dalla pandemia saranno all’ordine del giorno del prossimodei, giovedì 20. Lecontro il, proposte dal Mite in una bozza presentata a Palazzo Chigi durante le feste, prevedono un contributo di solidarietà dalle società energetiche, tagli dell’Iva e degli oneri di sistema. Iriguardano. “Anche oggi la priorità per me è ilenergia. Sto parlando con Palazzo Chigi, con il ministero dello Sviluppo ...

