Risarcimento per danni da vaccino obbligatorio. Ecco l’emendamento della Lega (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen – Risarcimento per danni da vaccino obbligatorio: lo chiede un emendamento presentato dalla Lega. Come è noto, dal 1° febbraio scatterà l’obbligo di vaccino per gli over 50, i senatori leghisti in commissione Affari costituzionali presentano la richiesta di indennizzo in caso di gravi eventi avversi. Risarcimento per danni da vaccino obbligatorio. l’emendamento della Lega Il Risarcimento richiesto dalla Lega riguarda nel dettaglio “i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2, lesioni o infermità“. “Dalle quali – si legge ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen –perda: lo chiede un emendamento presentato dalla. Come è noto, dal 1° febbraio scatterà l’obbligo diper gli over 50, i senatori leghisti in commissione Affari costituzionali presentano la richiesta di indennizzo in caso di gravi eventi avversi.perdaIlrichiesto dallariguarda nel dettaglio “i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2, lesioni o infermità“. “Dalle quali – si legge ...

