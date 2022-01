Rione Sanità, successo per la “notte bianca” dei vaccini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grande successo per la “notte bianca” dei vaccini svoltasi a Napoli, nel Rione Sanità in una farmacia rimasta aperta fino alle prime ore della mattina. successo nel Rione Sanità di Napoli per la ‘notte bianca’ svoltasi in una farmacia che è rimasta aperta dalle 20 di sabato alle 8 di domenica per somministrare vaccini. Il Leggi su 2anews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grandeper la “” deisvoltasi a Napoli, nelin una farmacia rimasta aperta fino alle prime ore della mattina.neldi Napoli per la ‘’ svoltasi in una farmacia che è rimasta aperta dalle 20 di sabato alle 8 di domenica per somministrare. Il

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - Vaccini: 'notte bianca' nel rione Sanità a Napoli - dottorg : RT @rep_napoli: Vaccini, 'notte bianca' nel rione Sanità a Napoli [aggiornamento delle 14:25] - ERivetta : RT @LaStampa: Napoli, vaccini in farmacia e attesa tra i banchi della chiesa: “notte bianca” da record al rione Sanità - NapoliTime : Covid, vaccini: notte bianca al rione Sanità. Da domani Campania in zona gialla - PasqualeVespa : Covid, vaccini: notte bianca al rione Sanità. Da domani Campania in zona gialla -