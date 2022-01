Rientro in classe, per Bianchi è stato un successo: ‘Altro che disastro annunciato’. Ma le scuole sono alle prese con prof assenti, boom della didattica mista e zero ffp2 (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non c’è stato il famoso disastro che ci doveva essere con la riapertura della scuola. Le regole sono chiare e ora stiamo lavorando per semplificare il Rientro in classe”. Parola del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato durante la trasmissione radiofonica Il caffè della domenica su Radio24. Dopo una settimana di polemiche, di lettere di 2500 dirigenti scolastici per chiedere due settimane di didattica a distanza, di richieste di ffp2 per tutti i docenti e dopo petizioni di ogni tipo, l’inquilino di viale Trastevere ha buttato acqua sul fuoco, celebrando la scelta del Governo di riaprire le scuole con le nuove regole. Il professore ferrarese se l’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non c’èil famosoche ci doveva essere con la riaperturascuola. Le regolechiare e ora stiamo lavorando per semplificare ilin”. Parola del ministro dell’Istruzione Patrizio, intervidurante la trasmissione radiofonica Il caffèdomenica su Radio24. Dopo una settimana di polemiche, di lettere di 2500 dirigenti scolastici per chiedere due settimane dia distanza, di richieste diper tutti i docenti e dopo petizioni di ogni tipo, l’inquilino di viale Trastevere ha buttato acqua sul fuoco, celebrando la scelta del Governo di riaprire lecon le nuove regole. Ilessore ferrarese se l’è ...

