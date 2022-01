Rientra illegalmente in Italia, arrestato a Varese (Di lunedì 17 gennaio 2022) Rientra illegalmente in Italia dopo un decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Varese. Si tratta di un albanese pregiudicato e senza fissa dimora, arrestato ieri dai carabinieri di Besozzo dopo un controllo a piedi in provincia di Varese, a Trevisago. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 gennaio 2022)indopo un decreto di espulsione emesso dalla prefettura di. Si tratta di un albanese pregiudicato e senza fissa dimora,ieri dai carabinieri di Besozzo dopo un controllo a piedi in provincia di, a Trevisago. L'articolo proviene daSera.

Due arresti nella notte, a Gavirate e Besozzo Nella tarda serata di ieri, si è concluso un vasto servizio messo in atto per il capillare controllo del territorio con particolare riguardo al fenomeno dei re ...

